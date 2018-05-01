0
14:19
Градоначальники Пскова поздравили псковичей с 1 Мая
13:27
Александр Котов от имени депутатов Собрания поздравил жителей области с Днём Весны и Труда
10:00
Завершился приём анкет на участие в проекте Михаила Ведерникова #Команда2018: подано более 440 заявок
09:49
Сегодня отмечается День весны и труда
16:59
Память водрузившего знамя на рейхстаг Михаила Минина почтили в Пскове
13:31
Замглавы администрации Пскова назвал вероятную причину «нападения» на здание новой школы
14:52
До +23 градусов ожидается в Псковской области 30 апреля
Еще новости
Общество

В Эстонии и Латвии 2 мая стартуют крупнейшие за весь период независимости республики военные учения

Со 2 по 14 мая в Эстонии и на севере Латвии пройдут крупнейшие за весь период независимости республик военные учения с участием представителей других стран НАТО под названием «Siil»  («Ёж»). Совместные учения эстонских и латвийский Вооруженных Сил в таком масштабе проходят впервые.

Как сообщает ERR, в учениях примут участие более 15 тысяч человек из Сил обороны Эстонии (Вооруженные Силы и добровольческое военизированное формирование Кайтселит, в том числе подконтрольная ему женская организация Найскодукайтсе), союзников по НАТО, полицейских и спасателей.

По легенде учений, Эстония будет защищаться от вымышленного восточного соседа «Муринуса». Будут отработаны 350 разнообразных ситуаций по всей территории Эстонии и северу Латвии. При этом основной акцент будет сделан на отработке действий других силовых структур в различных ситуациях в связке с Кайтселийтом, от которого в учениях будет задействовано около 9 тысяч ополченцев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Градоначальники Пскова поздравили псковичей с 1 Мая
01 мая 2018
Градоначальники Пскова поздравили псковичей с 1 Мая
Александр Котов от имени депутатов Собрания поздравил жителей области с Днём Весны и Труда
01 мая 2018
Александр Котов от имени депутатов Собрания поздравил жителей области с Днём Весны и Труда
Завершился приём анкет на участие в проекте Михаила Ведерникова #Команда2018: подано более 440 заявок
01 мая 2018
Завершился приём анкет на участие в проекте Михаила Ведерникова #Команда2018: подано более 440 заявок
Сегодня отмечается День весны и труда
01 мая 2018
Сегодня отмечается День весны и труда
Память водрузившего знамя на рейхстаг Михаила Минина почтили в Пскове
30 апреля 2018
Память водрузившего знамя на рейхстаг Михаила Минина почтили в Пскове 2
Замглавы администрации Пскова назвал вероятную причину «нападения» на здание новой школы
30 апреля 2018
Замглавы администрации Пскова назвал вероятную причину «нападения» на здание новой школы 6
До +23 градусов ожидается в Псковской области 30 апреля
29 апреля 2018
До +23 градусов ожидается в Псковской области 30 апреля
Жители 5 городов приедут в Псковскую область почтить память похороненного в Старом Изборске красноармейца
29 апреля 2018
Жители 5 городов приедут в Псковскую область почтить память похороненного в Старом Изборске красноармейца

Идет загрузка...