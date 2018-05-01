В Эстонии и Латвии 2 мая стартуют крупнейшие за весь период независимости республики военные учения

10:46, 01 мая 2018, ПАИ

Со 2 по 14 мая в Эстонии и на севере Латвии пройдут крупнейшие за весь период независимости республик военные учения с участием представителей других стран НАТО под названием «Siil» («Ёж»). Совместные учения эстонских и латвийский Вооруженных Сил в таком масштабе проходят впервые.

Как сообщает ERR, в учениях примут участие более 15 тысяч человек из Сил обороны Эстонии (Вооруженные Силы и добровольческое военизированное формирование Кайтселит, в том числе подконтрольная ему женская организация Найскодукайтсе), союзников по НАТО, полицейских и спасателей.

По легенде учений, Эстония будет защищаться от вымышленного восточного соседа «Муринуса». Будут отработаны 350 разнообразных ситуаций по всей территории Эстонии и северу Латвии. При этом основной акцент будет сделан на отработке действий других силовых структур в различных ситуациях в связке с Кайтселийтом, от которого в учениях будет задействовано около 9 тысяч ополченцев.