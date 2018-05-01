Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Праздником Весны и Труда

10:58, 01 мая 2018, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с 1 мая.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, в поздравлении главы региона говорится:

«От всей души поздравляю вас с Праздником Весны и Труда.

Первое мая — всенародно любимый праздник, который широко отмечали еще во времена Российской империи. За прошедшие годы он в значительной степени изменился, но сам дух его остается прежним — сегодня мы чествуем каждого труженика, который верен своему делу, идеям и идеалам.

Псковская область издревле славится своим трудолюбивым народом, преданным своей земле и ремеслу. Несмотря на все сложности, мы демонстрируем в последние годы хороший темп роста в промышленности и сельском хозяйстве.

Впереди много работы, но, я уверен, каждый из нас готов сделать свой вклад в развитие региона, приложить усилия к процветанию родного дома.

Желаю, чтобы любая работа в вашей жизни приносила пользу и удовлетворение. Бодрости вам и сил, мира и благополучия вам и вашим близким!»