Первомайский митинг профсоюзов стартует в Пскове на Октябрьской площади в 12:00

11:26, 01 мая 2018, ПАИ

Сегодня по случаю 1 Мая профсоюзы проведут митинг на Октябрьской площади возле памятника княгине Ольге. Он начнётся в 12:00.

По решению исполнительного комитета Федерации независимых профсоюзов России, основным девизом первомайской акции профсоюзов в России станет «За достойный труд! За справедливую социальную политику!». Основными лозунгами митинга в Пскове будут: «Безопасные условия труда – каждому работнику», «В единстве наша сила», «Достойная зарплата – здоровое общество», «Достойному труду – достойный отдых», «За мир и стабильность», «Молодежь – будущее профсоюзов», «Профсоюз. Защита. Занятость. Законность» и другие.

Кроме того, в ходе праздничных мероприятий сегодня Псковский облсовпроф намерен объявить конкурс «Профсоюз. Версия 7.0», приуроченный к 70-летию областного профсоюзного объединения, а также анонсировать проведение Первого регионального съезда профсоюзной молодежи «ПрофВыбор-2018».