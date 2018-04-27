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Экономика

С сегодняшнего дня МРОТ в России сравнялся с прожиточным минимумом

С 1 мая в России согласно указу президента Владимира Путина минимальный размер оплаты труда (МРОТ) сравнялся с размером прожиточного минимума и достиг 11 163 рублей.

Как сообщает «Интерфакс», ранее МРОТ составлял 9489 рублей или 85 % от прожиточного минимума.

Согласно данным Минтруда, изменения коснутся 1,6 млн работников бюджетного сектора экономики и 1,4 млн работников реального сектора экономики. Для повышения минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума потребуется дополнительно почти 40 млрд рублей из федерального и региональных бюджетов.

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