Армянский парламент начал заседание по избранию нового премьер-министра

12:04, 01 мая 2018, ПАИ

В Национальном собрании Армении сегодня, 1 мая, началось специальное заседание по выбору нового премьер-министра страны.

Как сообщает «Интерфакс», единственным кандидатом на этот пост является руководитель оппозиционной фракции «Елк» Никол Пашинян. Он выступал как лидер протестного движения, которое добилось ухода в отставку с поста премьра экс-президента Сержа Сагрсяна, который руководил кабинетом министров лишь несколько дней - с 4 по 9 апреля.

У фракции «Елк» в парламенте Армении 9 голосов. Кроме того, в поддержку Пашиняна высказались оппозиционная фракция «Царукян» (31 голос) и фракция «Дашнакцутюн» (7 голосов). Таким образом, для избрания Пашиняну нужно еще как минимум 6 голосов из фракции правящей Республиканской партии.