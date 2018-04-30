Определен состав сборной России на Чемпионат мира по хоккею
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом команды на предстоящий Чемпионат мира 2018 года, который пройдёт в Дании.
Согласно списку, опубликованному на сайте Федерации хоккея России (ФХР), в состав вошли следующие игроки:
вратари - Василий Кошечкин («Металлург»), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА);
защитники - Никита Нестеров, Богдан Киселевич (оба – ЦСКА), Никита Зайцев («Торонто»), Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев (все – СКА), Алексей Береглазов («Металлург»), Никита Трямкин («Автомобилист»);
нападающие - Павел Дацюк, Никита Гусев, Александр Барабанов, Илья Каблуков (все – СКА), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Максим Шалунов (все – ЦСКА), Евгений Дадонов, Максим Мамин (оба - «Флорида»), Артем Анисимов («Чикаго»), Павел Бучневич («Рейнджерс»), Никита Сошников («Сент-Луис»), Алексей Бывальцев («Амур»), Илья Михеев («Авангард»).
Напомним, турнир пройдёт с 4 по 20 мая. На групповом этапе соперниками россиян станут команды Австрии, Белоруссии, Словакии, Франции, Чехии, Швейцарии и Швеции