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Спорт

Определен состав сборной России на Чемпионат мира по хоккею

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом команды на предстоящий Чемпионат мира 2018 года, который пройдёт в Дании.

Согласно списку, опубликованному на сайте Федерации хоккея России (ФХР), в состав вошли следующие игроки:

вратари - Василий Кошечкин («Металлург»), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА);

защитники - Никита Нестеров, Богдан Киселевич (оба – ЦСКА), Никита Зайцев («Торонто»), Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев (все – СКА), Алексей Береглазов («Металлург»), Никита Трямкин («Автомобилист»);

нападающие - Павел Дацюк, Никита Гусев, Александр Барабанов, Илья Каблуков (все – СКА), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Максим Шалунов (все – ЦСКА), Евгений Дадонов, Максим Мамин (оба - «Флорида»), Артем Анисимов («Чикаго»), Павел Бучневич («Рейнджерс»), Никита Сошников («Сент-Луис»), Алексей Бывальцев («Амур»), Илья Михеев («Авангард»).

Напомним, турнир пройдёт с 4 по 20 мая. На групповом этапе соперниками россиян станут команды Австрии, Белоруссии, Словакии, Франции, Чехии, Швейцарии и Швеции

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