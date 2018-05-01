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Общество

Областной МЧС опубликовал прогноз вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций в мае

Главное управление МЧС России по Псковской области опубликовало прогноз вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории региона в мае 2018 года.

Согласно этому прогнозу, среднемесячная температура ожидается около нормы.

В первой половине месяца преобладающие ночные температуры прогнозируются +3…+8 градусов Цельсия, в отдельные ночи с понижением до 0…+5 градусов. Преобладающие дневные температуры воздуха прогнозируются на уровне +10…+15 градусов.

Во второй половине мая ночные температуры прогнозируются +6…+11 градусов, в отдельные ночи с понижением до +5,0 градусов. Дневные температуры прогнозируются +14…+19 градусов, в третьей декаде месяца воздух может прогреться до +23 градусов.

Месячная сумма осадков ожидается 80-120 % от нормы, существует вероятность грозовых дождей.

Опасные метеорологические явления в мае не прогнозируются, однако в течение месяца существует вероятность гроз и порывов ветра до 15-18 м/с.

На реках наблюдается спад уровней воды. Уровни воды в реках и Псковском и Чудском озерах прогнозируются в норме для данного периода. Ухудшение гидрологической обстановки и неблагоприятные гидрологические явления не прогнозируется.

Радиационный фон прогнозируется – 9-14 мкр/ч (0,09-0,14 мкзв/ч).

Также по погодным условиям на территории области в мае прогнозируется не выше 3-го класса пожарной опасности по погодным условиям.

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