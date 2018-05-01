В Бразилии из-за пожара рухнул 26-этажный дом (ВИДЕО)

13:24, 01 мая 2018, ПАИ

В Бразилии в городе Сан-Паулу в результате пожара рухнул 26-этажный жилой дом.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на бразильские СМИ, сколько людей находилось в здании в момент пожара и удалось ли всем эвакуироваться, неизвестно. Всего в доме было зарегистрировано 50 семей, а пустовавшие квартиры занимали бездомные. Очевидцы рассказали, что после начала возгорания слышали крики о помощи.

Власти опасаются, что число жертв может оказаться очень большим, однако пока точных данных о погибших и пострадавших нет.

На видеозаписи, снятой очевидцами, видно, что огнём были охвачены около 10 нижних этажей здания. В результате конструкция не выдержала и сложилась.