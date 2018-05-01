0
13:24
В Бразилии из-за пожара рухнул 26-этажный дом (ВИДЕО)
09:12
В Печорах рано утром внедорожник с эстонскими номерами попал в ДТП возле здания автоколонны №1454
11:28
Полиция проводит разбирательство по ситуации с разбитыми окнами и облицовкой новой школы Пскова
11:04
Полиция Пскова ищет свидетелей ДТП с велосипедистом
09:16
Автоцистерна протаранила ВАЗ на площади Героев-десантников в Пскове
20:24
Прокурор Пскова обратился в суд с иском о запрете эксплуатации здания ТРК «Акваполис»
09:16
Усиление ветра до 18 метров в секунду прогнозируется в Псковской области
Еще новости
Происшествия

В Бразилии из-за пожара рухнул 26-этажный дом (ВИДЕО)

В Бразилии в городе Сан-Паулу в результате пожара рухнул 26-этажный жилой дом.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на бразильские СМИ, сколько людей находилось в здании в момент пожара и удалось ли всем эвакуироваться, неизвестно. Всего в доме было зарегистрировано 50 семей, а пустовавшие квартиры занимали бездомные. Очевидцы рассказали, что после начала возгорания слышали крики о помощи.

Власти опасаются, что число жертв может оказаться очень большим, однако пока точных данных о погибших и пострадавших нет.

На видеозаписи, снятой очевидцами, видно, что огнём были охвачены около 10 нижних этажей здания. В результате конструкция не выдержала и сложилась.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Бразилии из-за пожара рухнул 26-этажный дом (ВИДЕО)
01 мая 2018
В Бразилии из-за пожара рухнул 26-этажный дом (ВИДЕО)
В Печорах рано утром внедорожник с эстонскими номерами попал в ДТП возле здания автоколонны №1454
01 мая 2018
В Печорах рано утром внедорожник с эстонскими номерами попал в ДТП возле здания автоколонны №1454 1
Полиция проводит разбирательство по ситуации с разбитыми окнами и облицовкой новой школы Пскова
30 апреля 2018
Полиция проводит разбирательство по ситуации с разбитыми окнами и облицовкой новой школы Пскова 2
Полиция Пскова ищет свидетелей ДТП с велосипедистом
27 апреля 2018
Полиция Пскова ищет свидетелей ДТП с велосипедистом
Автоцистерна протаранила ВАЗ на площади Героев-десантников в Пскове
27 апреля 2018
Автоцистерна протаранила ВАЗ на площади Героев-десантников в Пскове
Прокурор Пскова обратился в суд с иском о запрете эксплуатации здания ТРК «Акваполис»
25 апреля 2018
Прокурор Пскова обратился в суд с иском о запрете эксплуатации здания ТРК «Акваполис» 24
Усиление ветра до 18 метров в секунду прогнозируется в Псковской области
21 апреля 2018
Усиление ветра до 18 метров в секунду прогнозируется в Псковской области
В Стругокрасненском районе нашли тело пропавшего человека
19 апреля 2018
В Стругокрасненском районе нашли тело пропавшего человека

Идет загрузка...