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Александр Котов от имени депутатов Собрания поздравил жителей области с Днём Весны и Труда

Спикер Псковского областного Собрания депутатов поздравил жителей области с Днём Весны и Труда.

В поздравлении председателя регионального парламента говорится:

«Уважаемые жители Псковской области!

От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днём Весны и Труда!

1 мая – любимый народом праздник. Все мы рады приходу весны, ждём обновления и хотим мирно трудиться – именно с этими важными для каждого человека символами  связан Первомай.

Мирный созидательный труд – основа благополучия и процветания страны, а уважение к людям труда – непременное условие для развития общества. Чем больше профессиональных и трудолюбивых людей, тем богаче и крепче наша земля.

Давайте поймём, что от каждого из нас зависит очень многое, и будем двигаться вперёд: любить дело, которым занимаемся, добросовестно работать, повышать свою квалификацию и мастерство, ставить перед собой смелые цели и достигать их.

Уверен, что честный, ответственный труд всегда будет востребован и оценён по достоинству.

Желаю успехов, достижений, свершений! Пусть ваша профессиональная деятельность приносит вам моральное и материальное удовлетворение. С праздником!»

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