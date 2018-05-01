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Общество

Градоначальники Пскова поздравили псковичей с 1 Мая

Глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации Пскова Александр Братчиков поздравили псковичей с 1 Мая.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в поздравлении градоначальников сказано:

«Дорогие псковичи! Примите самые искренние поздравления с праздником Весны и Труда - 1 Мая!

Глубокий жизнеутверждающий смысл заключен в этом празднике. Весна - это обновление, надежда на лучшее, время реализации новых проектов; труд - основа человеческой жизни, творчество и созидание, важнейшее слагаемое благосостояния и успеха.

Псков - это город-труженик, который всегда славился своими мастерами, трудовыми коллективами. Позвольте выразить искреннюю признательность всем, кто своим трудом вносит вклад в развитие нашего города.

Особые слова благодарности мы адресуем сегодня ветеранам труда, чей жизненный опыт, традиции ориентируют молодую смену на полную самоотдачу, творческое и ответственное отношение к делу. Опыт ветеранов, помноженный на энергию молодых, - залог дальнейшего поступательного и динамичного развития Пскова.

В этот солнечный день мы желаем вам праздничного настроения, успехов в труде, мира и процветания нашему любимому городу».

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