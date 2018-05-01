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Политика

Псковские единороссы приняли участие в первомайском митинге

Сегодня, 1 мая, псковские единороссы приняли участие в организованном Облсовпрофом первомайском митинге, который прошел на Октябрьской площади возле памятника княгине Ольге под лозунгом «За достойный труд! За справедливую социальную политику!».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе местного отделения «Единой России», на митинг у памятника святой княгине Ольге 1 мая собрались сотрудники различных учреждений и организаций, трудовые коллективы предприятий, представители профсоюзов, молодежь. На центральную площадь города они пришли с воздушными шарами, плакатами и своей символикой.

С 1 Мая горожан поздравила заместитель главы Пскова, региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья» Елена Полонская. «Этот праздник носит глубокий жизнеутверждающий смысл. Весна – это начало нового, а труд – основа жизни и путь к благосостоянию», - отметила она.

Полонская поблагодарила ветеранов труда за их вклад в развитие родного города и подчеркнула: «Мы, партия «Единая Россия», должны говорить сегодня о необходимости реализации такого значимого проекта, как возобновление института наставничества. Ветераны труда обладают эксклюзивными знаниями, которых молодежь не найдет в учебниках. Они знают особенности профессий и специфику своих предприятий. Также мы должны сегодня говорить о том, что профориентация молодежи – это важное и нужное мероприятие», - сказала Полонская.

Продолжился праздник трудящихся в Детском парке концертно-развлекательной программой. Здесь работают 14 площадок, в том числе организованы активные и настольные игры, танцевальный мастер-класс и фотозона. Для желающих получить юридическую помощь в сфере трудового права, социального и пенсионного законодательства открыта юридическая палатка.

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