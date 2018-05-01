В Псковской области объявлено штормовое предупреждение: ожидаются грозы и сильные порывы ветра

15:11, 01 мая 2018, ПАИ

В 13:40 Псковский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получил штормовое предупреждение о неблагоприятном природном явлении.

Как сообщили Псковскому агентству информации в ГУ МЧС РФ по Псковской области, в ближайшие часы в регионе ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра порывами до 15-18 метров в секунду.

Отметим, согласно данным сайта lightningmaps.org, по данным на 15:10 грозовой фронт наблюдается между Порховом с одной стороны и Пушкинскими Горами с другой.

Гражданам рекомендуют убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, а также сухие деревья, которые могут нанести ущерб из жилищу, закрыть окна.

Машину рекомендуется поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находящимся на улице гражданам рекомендуется обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или «101».