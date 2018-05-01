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Политика

В Пскове прошли первомайские митинги

Сегодня в Пскове по случаю празднования Дня Весны и Труда прошли несколько митингов и шествий.

Как стало известно Псковскому агентству информации, по данным УМВД, митинг Псковского облсовпрофа возле памятника княгине Ольге на Октябрьской площади собрал порядка 110 человек (при заявленных организаторами 700 участниках).

Демонстрация и митинг КПРФ собрал порядка 280 человек (при заявленных 500 гражданах), а митинг ЛДПР — 42 человека (при заявленных 300). Наконец, в согласованном шествии партии «Гражданская платформа» приняли участие 27 человек (организаторы заявляли в заявке 90 участников).

 

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