В Пскове прошли первомайские митинги

15:28, 01 мая 2018, ПАИ

Сегодня в Пскове по случаю празднования Дня Весны и Труда прошли несколько митингов и шествий.

Как стало известно Псковскому агентству информации, по данным УМВД, митинг Псковского облсовпрофа возле памятника княгине Ольге на Октябрьской площади собрал порядка 110 человек (при заявленных организаторами 700 участниках).

Демонстрация и митинг КПРФ собрал порядка 280 человек (при заявленных 500 гражданах), а митинг ЛДПР — 42 человека (при заявленных 300). Наконец, в согласованном шествии партии «Гражданская платформа» приняли участие 27 человек (организаторы заявляли в заявке 90 участников).