0
13:27
Александр Котов от имени депутатов Собрания поздравил жителей области с Днём Весны и Труда
10:58
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Праздником Весны и Труда
10:00
Завершился приём анкет на участие в проекте Михаила Ведерникова #Команда2018: подано более 440 заявок
18:26
Мир, труд, май
14:14
В заседании Совета Законодателей РФ при Федеральном Собрании принимает участие Александр Котов
12:55
В администрации Пскова появится комитет по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму
22:14
Путин сформулировал угрозы границам России
Еще новости
Политика

Дуров похвалил участников шествия в поддержу Telegram в Петербурге, вышедших на акцию несмотря на проливной дождь

Создатель социальной сети «Вконтакте» и популярного месседжера Telegram Павел Дуров похвалил участников шествия и митинга в поддержку «цифрового сопротивления» в Санкт-Петербурге, которые сегодня, 1 мая, вышли на акцию несмотря на проливной дождь.

Он опубликовал на своей странице «Вконтакте» ссылку на трансляцию шествия и написал: «Наблюдаю, как несмотря на проливной дождь, по Невскому проспекту в данный момент движется огромная колонна, которая скандирует лозунги в защиту свободного интернета. Подобное сочетание природных условий и энергии людей возможно только в Петербурге».

Как сообщает «Интефакс», колонна участников акции прошла по Невскому проспекту и около 12:30 дошла до Марсова поля, где начался митинг против блокировки Telegram. На митинг пришли несколько бывших и действующих депутатов законодательного Собрания Петербурга, организовало мероприятие «Либертарианская партия России».

Отметим, накануне акция в поддержку Telegram прошла в Москве. По данным полиции, она собрала 7500 человек, а по данным организаторов — порядка 12 000 человек. Ее участники выступили с требованиями прекратить блокировку Telegram до 5 мая, отменить законы, ограничивающие свободу интернета, а также отправить главу Роскомнадзора Александра Жарова в отставку и ликвидировать ведомство.

Напомним, Таганский суд Москвы 13 апреля принял решение о блокировке мессенджера Telegram на территории России из-за его отказа передать ФСБ ключи шифрования для доступа спецслужб к переписке пользователей. 16 апреля Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к Telegram, 17 апреля адвокаты Telegram обжаловали блокировку мессенджера. Несмотря на усилия по блокировке мессенджера, Telegram пока частично сохраняет работоспособность в Рунете.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Котов от имени депутатов Собрания поздравил жителей области с Днём Весны и Труда
01 мая 2018
Александр Котов от имени депутатов Собрания поздравил жителей области с Днём Весны и Труда
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Праздником Весны и Труда
01 мая 2018
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Праздником Весны и Труда
Завершился приём анкет на участие в проекте Михаила Ведерникова #Команда2018: подано более 440 заявок
01 мая 2018
Завершился приём анкет на участие в проекте Михаила Ведерникова #Команда2018: подано более 440 заявок
В заседании Совета Законодателей РФ при Федеральном Собрании принимает участие Александр Котов
27 апреля 2018
В заседании Совета Законодателей РФ при Федеральном Собрании принимает участие Александр Котов
В администрации Пскова появится комитет по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму
27 апреля 2018
В администрации Пскова появится комитет по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму 2
Путин сформулировал угрозы границам России
26 апреля 2018
Путин сформулировал угрозы границам России
Путин: Россия продержится на военном потенциале два-три десятилетия
26 апреля 2018
Путин: Россия продержится на военном потенциале два-три десятилетия
12 членов Общественной палаты Псковской области на 2018 – 2021 годы избрали депутаты облсобрания
26 апреля 2018
12 членов Общественной палаты Псковской области на 2018 – 2021 годы избрали депутаты облсобрания 2

Идет загрузка...