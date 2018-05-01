Дуров похвалил участников шествия в поддержу Telegram в Петербурге, вышедших на акцию несмотря на проливной дождь

15:59, 01 мая 2018, ПАИ

Создатель социальной сети «Вконтакте» и популярного месседжера Telegram Павел Дуров похвалил участников шествия и митинга в поддержку «цифрового сопротивления» в Санкт-Петербурге, которые сегодня, 1 мая, вышли на акцию несмотря на проливной дождь.

Он опубликовал на своей странице «Вконтакте» ссылку на трансляцию шествия и написал: «Наблюдаю, как несмотря на проливной дождь, по Невскому проспекту в данный момент движется огромная колонна, которая скандирует лозунги в защиту свободного интернета. Подобное сочетание природных условий и энергии людей возможно только в Петербурге».

Как сообщает «Интефакс», колонна участников акции прошла по Невскому проспекту и около 12:30 дошла до Марсова поля, где начался митинг против блокировки Telegram. На митинг пришли несколько бывших и действующих депутатов законодательного Собрания Петербурга, организовало мероприятие «Либертарианская партия России».

Отметим, накануне акция в поддержку Telegram прошла в Москве. По данным полиции, она собрала 7500 человек, а по данным организаторов — порядка 12 000 человек. Ее участники выступили с требованиями прекратить блокировку Telegram до 5 мая, отменить законы, ограничивающие свободу интернета, а также отправить главу Роскомнадзора Александра Жарова в отставку и ликвидировать ведомство.

Напомним, Таганский суд Москвы 13 апреля принял решение о блокировке мессенджера Telegram на территории России из-за его отказа передать ФСБ ключи шифрования для доступа спецслужб к переписке пользователей. 16 апреля Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к Telegram, 17 апреля адвокаты Telegram обжаловали блокировку мессенджера. Несмотря на усилия по блокировке мессенджера, Telegram пока частично сохраняет работоспособность в Рунете.