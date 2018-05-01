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Общество

В Риги тысячи людей вышли на акцию протеста против перевода русских школ на латышский язык обучения

Сегодня, 1 мая, несколько тысяч человек вышли на Бривибас — главную улицу столицы Латвии Риги, — чтобы выразить протест против перевода русских школ в стране на латышский язык обучения.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на организаторов акции, в ней приняли от 7 до 10 тысяч человек.

Люди несли плакаты с надписями «Русские школы = мир в Латвии», «Латвия — моя страна, русский — мой язык» и выкрикивали лозунг «Руки прочь от русских школ!».

В шествии приняли участие депутат Европарламента Мирослав Митрофанов и лидер партии «Русский союз Латвии» Татьяна Жданок.

Жданок отметила, что демонстранты также хотели поддержать небольшие латышские школы, которые собираются закрыть в ходе оптимизации.

Напомним, президент Латвии Раймондс Вейонис подписал 2 апреля закон, согласно документу, окончательный переход на государственный язык в школах запланирован на 2021-2022 учебный год. В Латвии проживают около двух миллионов человек, из них порядка 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного.

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