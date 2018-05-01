В ЛНР заявили о предотвращении масштабной украинской диверсии на майские праздники

16:39, 01 мая 2018, ПАИ

Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики предотвратило масштабную диверсию со стороны Украины на майские праздники. Как сообщает «РИА Новости», об этом заявила руководитель пресс-службы ведомства Евгения Любенко.

Г-жа Любенко отметила, что МГБ получило оперативную информацию от «источников в спецслужбах Украины». Речь шла о комплексном плане по дестабилизации обстановки в республике, «который предусматривает покушения на должностных лиц, диверсионно-террористические акты на объектах военной и гражданской инфраструктуры».

«Так в ходе отработки полученной информации, сегодня в районе населенного пункта Краснодон было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство (СВУ), заложенное на оптоволоконной магистрали, и место закладки второго СВУ», — рассказала Любенко.

Она пояснила, что подрыв устройства парализовал бы работу интернета и сотовой связи на территории республики и, как следствие, важных объектов социально-экономического обеспечения ЛНР, в том числе в банковской сфере и сфере обслуживания.