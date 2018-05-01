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В ЛНР заявили о предотвращении масштабной украинской диверсии на майские праздники

Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики предотвратило масштабную диверсию со стороны Украины на майские праздники. Как сообщает «РИА Новости», об этом заявила руководитель пресс-службы ведомства Евгения Любенко.

Г-жа Любенко отметила, что МГБ получило оперативную информацию от «источников в спецслужбах Украины». Речь шла о комплексном плане по дестабилизации обстановки в республике, «который предусматривает покушения на должностных лиц, диверсионно-террористические акты на объектах военной и гражданской инфраструктуры».

«Так в ходе отработки полученной информации, сегодня в районе населенного пункта Краснодон было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство (СВУ), заложенное на оптоволоконной магистрали, и место закладки второго СВУ», — рассказала Любенко.

Она пояснила, что подрыв устройства парализовал бы работу интернета и сотовой связи на территории республики и, как следствие, важных объектов социально-экономического обеспечения ЛНР, в том числе в банковской сфере и сфере обслуживания.

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