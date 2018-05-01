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Общество

В опочецкой деревне Петровское прошёл противопожарный профилактический рейд

Сегодня, 1 мая, сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам ГУ МЧС РФ по Псковской области совместно с представителем сельского поселения «Пригородная волость» проведел профилактический рейд в деревне Петровское Опочецкого района.

Как сообщили Псковскому агентству информации в ведомстве, сотрудник МЧС совершил подворовой обход домовладений и провел с гражданами противопожарные инструктажи, раздал листовки с рекомендациями по профилактике пожаров.

Гражданам напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, доведена обстановка с пожарами на территории Опочецкого района, основные причины пожаров.

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