Никол Пашинян: Россия останется стратегическим союзником Армении

17:36, 01 мая 2018, ПАИ

Безальтернативный кандидат на должность премьер-министра Армении Никол Пашинян сегодня, 1 мая, в ходе специального заседания армянского парламента по выборам нового главы кабинета министров взамен подавшего в отставку на волне общественных протестов экс-президента Сержа Саргсяна, назвал Россию стратегическим союзником Армении и отмети, что в случае его избрания страна по-прежнему останется членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как сообщает Gazeta.ru, в своей речи политик отметил, это продиктовано воле народа, так как общество, выступая за перемены в стране, не требовало перемен во внешней политике. «Мы, как слуги народа, подчиняемся этому требованию. Россию мы считали и считаем стратегическим союзником. И [протестное] движение не создает и не создаст никаких препятствий для армяно-российским отношений», — сказал Пашинян.

Также кандидат на пост премьера уделил внимание вопросу отношений Армении и Грузии. По словам политика, напряженность между Арменией и Грузией часто возникает не из-за двусторонних отношений как таковых, а из-за широких геополитических процессов. Пашиняна заявил, что двусторонние отношения Тбилиси и Еревана не должны зависеть от процессов мировой политики, две страны не должны бояться говорить о задачах в своих отношениях.

Пашинян также пообещал, что Ереван продолжит углублять сотрудничество с Евросоюзом, США и Китаем. В частности, он надеется, что в ближайшее время начнутся переговоры об отмене визового режима между странами ЕС и Арменией. Также он подчеркнул, что в интересах армянского народа правительство должно как можно скорее реализовать Соглашения о расширенном и всеобъемлющем партнерстве с ЕС.