Российский сервис «Яндекс.Такси» начал работать в Эстонии

17:57, 01 мая 2018, ПАИ

В Эстонии заработал российский сервис по заказу такси «Яндекс.Такси», сообщает ТАСС со ссылкой на эстонские СМИ, которые цитируют директора по международной стратегии компании Арама Саргсяна

Он отметил, что уже 1 мая клиентов будут ждать 300 такси. «Это автомобили наших партнеров - фирм такси», — пояснил Саргсян. По его словам, изначально компания договорилась с пятью местными фирмами, предлагающими услуги частного извоза. Затем начать работать с «Яндекс.Такси» смогут и другие местные водители.

Завоевать себе место на эстонском рынке таксе, где уже действует несколько аналогичных сервисов, в том числе американский Uber, российская компания намерена с помощью дружелюбной ценовой политики: в мае все клиенты, которые совершат поездку с помощью «Яндекс.Такси» и заплатят за нее банковской картой, получат скидку в размере 50%.

Напомним, в марте «Яндекс.Такси» заработал в Риге: латвия стала первой страной Евросоюза, куда пришел этот российский сервис.