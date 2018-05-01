Бьёрндален может возглавить российскую мужскую биатлонную сборную

18:06, 01 мая 2018, ПАИ

Легендарный норвежский атлет, 8-кратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьёрндален может возглавить мужскую сборную России по биатлону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Норвежское телеграфное бюро, которое назвало норвежца одним из главных кандидатов на этот пост после того, как Союз биатлонистов России (СБР) не предложил новый контракт немцу Рико Гроссу, отработавшему в России с августа 2015 года.

44-летний Бьорнадлен в апреле заявил о завершении картеры спортсмена. За свою жизнь он завоевал 13 олимпийских наград: 8 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовую.

В СБР информацию о возможном назначении норвежца на пост старшего тренера национальной сборной комментировать отказались.

Напомним, ранее СБР признал работу тренеров национальной команды в сезоне-2017/18 неудовлетворительной. По итогам Кубка мира сборная России повторила худший результат по числу побед на этапах (две), женская команда не заняла ни одного призового места. Комиссия СБР по рассмотрению заявок тренеров соберется 10 или 11 мая.