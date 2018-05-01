Хакеры взломали сайт Росприроднадзора
Хакеры взломали сайт Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), сообщают российские СМИ. При его открытии появлялась картинка про блокировку мессенджера Telegram.
Напомним, 13 апреля Роскомнадзор внес домены мессенджера Telegram в единый реестр сайтов, которые содержат запрещенную в РФ информацию. Поводом стал отказ владельца мессенджера передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.
В настоящее время сайт восстановил работу. В Минприроды сообщили, что взлом произошел из-за появления слабых мест защите портала после модернизации.