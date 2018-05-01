Украинские власти назвали три варианта решения конфликта в Донбассе

13:04, 02 мая 2018, ПАИ

Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак назвал три возможных способа решения конфликта в Донбассе, пишет газета «Известия».

Первый вариант - силовое решение усилиями украинской армии. Однако его чиновник назвал маловероятным. Второй вариант – добровольный отказ вооруженных сил непризнанных республик ДНР и ЛНР от борьбы. Третий - введение миротворцев в Донбасс, «разоружение боевиков» и создание международной переходной администрации для передачи этих территорий под контроль Украины.

Отметим, что 30 апреля указом президента Украины Петра Порошенко была завершена «антитеррористическая» операция в Донбассе. Вместо нее в регионе стартовала операция объединенных сил Украины. Как отмечают в СМИ она, по сути, разрешает использование армии для разрешения конфликта.