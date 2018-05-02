Выставка картин художника-фронтовика откроется сегодня вечером в Пскове

16:24, 02 мая 2018, ПАИ

Сегодня, 3 мая, в 18:30 в псковском Доме офицеров (улица комдива Кирсанова, 5) открывается выставка живописи «Истоки», на которой будут представлены работы фронтовика, Заслуженного художника России, действительного члена Петровской Академии изящных искусств, Алексея Большакова, сообщила Псковскому агентству информации организатор мероприятия Ольга Кошелькова.

Алексей Большаков скончался 14 мая 2014 года. Много лет он жил и работал в Псковской области. «Оказалось, что для него, коренного петербуржца, наилучшая мастерская – лесные и озёрные псковские просторы. Большаковский пейзаж – не красивая картинка, но – серьёзный разговор о вечном. Всю свою любовь, сомнения и муки сумел он выразить в живописных симфонических картинах. Речь в них – об истоках, о российской глубинке. Живопись поражает энергией и, одновременно, пронзительной нежностью», - отметила Ольга Кошелькова.