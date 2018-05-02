Схема движения городских автобусов изменится в Пскове 3 мая

17:24, 02 мая 2018, ПАИ

3 мая в связи с проведением традиционной легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Псковская правда» в Пскове изменится схема движения городских автобусов. Напомним, ранее Псковскому агентству информации в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс» сообщили, что изменения вводятся на время перекрытия улиц ради спортсменов и продлятся с 14:30 до 16:00.

Автобусы маршрутов № 2, 4, 15, 16, 17 с Завеличья проследуют по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, через дамбу, площадь Героев-десантников, улице 128-й Стрелковой дивизии и далее до вокзала в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы № 14 с Завеличья поедут по улице Коммунальной, улице Максима Горького, дамбе, площади Героев-десантников, улице 128 Стрелковой дивизии с обязательной остановкой у «танка», далее по улице Вокзальной в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы № 4, 9, 12 из Крестов проследуют с левым поворотом на улицу Вокзальную (с остановкой у магазина «Обувь»).

Автобусы маршрута № 3 с Завеличья пустят до остановки ДКП, далее - по улицам Леона Поземского, Труда, Текстильной, Алтаева, Инженерной со всеми остановками; с улицы Инженерной поедут на «Архив», далее - по улицам Звёздной, Труда, Леона Поземского, к площади Ленина и далее по маршруту со всеми остановками.

Автобусы маршрута № 6 с Завеличья поедут через площадь Героев-десантников, улицу 128 Стрелковой дивизии (с остановкой у «танка»), улицу Советской Армии и далее по маршруту без заезда на вокзал в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы № 8, 8а из Корытова пойдут по улице 128 Стрелковой дивизии (с остановкой у «танка»), улице Вокзальной на вокзал. При этом отменены рейсы от вокзала в 14:12, 15:43, от кинотеатра «Октябрь» в 14:26, 14:57, 15:27, 15:38, 15:57.

Автобус маршрута № 19 от Цементного склада рейсом на 14:17 проследует по улице 128 Стрелковой дивизии (с остановкой у «танка»), улице Вокзальной на вокзал. Отменены рейсы на 14:41 от вокзала и в 14:53, 15:37 от «Октября».

Автобусы маршрутов № 115, 122, 126, 130 от автовокзала будут курсировать по улице Вокзальной, улице 128 Стрелковой дивизии (с остановкой у «танка»), через дамбу, улицу Максима Горького с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрутов № 1, 109 поедут по улице Леона Поземского до церкви Косьмы и Дамиана с поворотом на улице Труда, далее - по улицам Текстильной, Алтаева, Инженерной, Речной с выездом к вокзалу и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрута № 11 будут ходить с улицы Звездной по улицам Труда, Текстильной, Алтаева, Инженерной, Речной с выездом на вокзал и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Напомним, что традиция проведения эстафеты в Пскове ни разу не прерывалась с 1945 года.