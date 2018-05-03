День кондитера празднуют в России

09:32, 03 мая 2018, ПАИ

День кондитера празднуют в России, а также в ряде стран постсоветского пространства, сегодня, 3 мая, сообщает портал Calend.ru.

Дата празднования Дня кондитера связана с Всесоюзного научно-исследовательского института кондитерской промышленности, в задачу которого входили анализ и модернизация промышленного оборудования, внедрение новых технологий в процесс производства кондитерской продукции, отслеживание её качества.

К этому профессиональному празднику зачастую приурочиваются тематические мастер-классы, конкурсы, дегустации и выставки.