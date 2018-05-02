0
17:45
В США хотят создать посвященный «Симпсонам» парк развлечений
15:55
Российские туристы не позволили осквернить памятник советскому солдату в Вене
15:44
Традиционная легкоатлетическая эстафета на призы «Псковской правды» состоится 3 мая
11:58
9 мая «Ленфильм-клуб» покажет в Пскове фильм о войне
09:49
День памяти Блаженной Матроны Московской отмечается 2 мая
15:11
В Псковской области объявлено штормовое предупреждение: ожидаются грозы и сильные порывы ветра
14:19
Градоначальники Пскова поздравили псковичей с 1 Мая
Еще новости
Общество

Традиционная легкоатлетическая эстафета на призы «Псковской правды» состоится 3 мая

Завтра, 3 мая, в Пскове в 73-й раз состоится масштабное событие – Эстафета Победы на призы газеты «Псковска правда». Отметим, Псковская область – одна из немногих в России, где эта традиция ни разу не прерывалась, начиная с 1945 года.

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, сбор команд назначен на 13:30 на стадионе «Машиностроитель», где состоится торжественное открытие и парад участников. Все забеги стартуют от Октябрьской площади с 15:00, а финишируют возле ЦУМа. При себе нужно иметь удобную для эстафеты одежду и обувь, нагрудные номера.

Маршрут для организаций составляет всего 1418 метров и состоит из 5 этапов. Семейные команды побегут самый короткий маршрут - всего 430 метров.

Награждение коллективов, команд и участников, занявших 1, 2 и 3 места пройдет в амфитеатре Детского парка.

Напомним, впервые эстафета на призы «Псковской правды» прошла в освобожденном от немецко-фашистских захватчиков Пскове, в 1945 году. Тогда по улицам разрушенного города пробежали 30 спортсменов-энтузиастов. С тех пор маршрут эстафеты традиционно проходит по центральным улицам города. Участники эстафеты солидарны в стремлении сказать спасибо ветеранам и почтить память тех, кто отдал свою жизнь за Родину.

Генеральные партнеры: псковское отделение ПАО СбербанкПАО «Ростелеком» .

Генеральный спонсор - сеть фирменных магазинов «Птицефабрика Псковская».

Партнеры: сеть магазинов «Улыбка радуги», общество с ограниченной ответственностью «Смартер Про», сервис заказа такси «Везёт»ОАО «Псковский хлебокомбинат»OlimpFood - доставка здорового питания, фитнес-клуб «XPRESS», компания «ЕВРО-ПАК».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В США хотят создать посвященный «Симпсонам» парк развлечений
02 мая 2018
В США хотят создать посвященный «Симпсонам» парк развлечений
Российские туристы не позволили осквернить памятник советскому солдату в Вене
02 мая 2018
Российские туристы не позволили осквернить памятник советскому солдату в Вене
Традиционная легкоатлетическая эстафета на призы «Псковской правды» состоится 3 мая
02 мая 2018
Традиционная легкоатлетическая эстафета на призы «Псковской правды» состоится 3 мая
9 мая «Ленфильм-клуб» покажет в Пскове фильм о войне
02 мая 2018
9 мая «Ленфильм-клуб» покажет в Пскове фильм о войне
День памяти Блаженной Матроны Московской отмечается 2 мая
02 мая 2018
День памяти Блаженной Матроны Московской отмечается 2 мая
В Псковской области объявлено штормовое предупреждение: ожидаются грозы и сильные порывы ветра
01 мая 2018
В Псковской области объявлено штормовое предупреждение: ожидаются грозы и сильные порывы ветра
Градоначальники Пскова поздравили псковичей с 1 Мая
01 мая 2018
Градоначальники Пскова поздравили псковичей с 1 Мая
Александр Котов от имени депутатов Собрания поздравил жителей области с Днём Весны и Труда
01 мая 2018
Александр Котов от имени депутатов Собрания поздравил жителей области с Днём Весны и Труда

Идет загрузка...