Традиционная легкоатлетическая эстафета на призы «Псковской правды» состоится 3 мая

15:44, 02 мая 2018, ПАИ

Завтра, 3 мая, в Пскове в 73-й раз состоится масштабное событие – Эстафета Победы на призы газеты «Псковска правда». Отметим, Псковская область – одна из немногих в России, где эта традиция ни разу не прерывалась, начиная с 1945 года.

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, сбор команд назначен на 13:30 на стадионе «Машиностроитель», где состоится торжественное открытие и парад участников. Все забеги стартуют от Октябрьской площади с 15:00, а финишируют возле ЦУМа. При себе нужно иметь удобную для эстафеты одежду и обувь, нагрудные номера.

Маршрут для организаций составляет всего 1418 метров и состоит из 5 этапов. Семейные команды побегут самый короткий маршрут - всего 430 метров.

Награждение коллективов, команд и участников, занявших 1, 2 и 3 места пройдет в амфитеатре Детского парка.

Напомним, впервые эстафета на призы «Псковской правды» прошла в освобожденном от немецко-фашистских захватчиков Пскове, в 1945 году. Тогда по улицам разрушенного города пробежали 30 спортсменов-энтузиастов. С тех пор маршрут эстафеты традиционно проходит по центральным улицам города. Участники эстафеты солидарны в стремлении сказать спасибо ветеранам и почтить память тех, кто отдал свою жизнь за Родину.

Генеральные партнеры: псковское отделение ПАО Сбербанк; ПАО «Ростелеком» .

Генеральный спонсор - сеть фирменных магазинов «Птицефабрика Псковская».

Партнеры: сеть магазинов «Улыбка радуги», общество с ограниченной ответственностью «Смартер Про», сервис заказа такси «Везёт», ОАО «Псковский хлебокомбинат», OlimpFood - доставка здорового питания, фитнес-клуб «XPRESS», компания «ЕВРО-ПАК».