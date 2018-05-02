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Общество

9 мая «Ленфильм-клуб» покажет в Пскове фильм о войне

9 мая в 16:00 в кинотеатре «Победа» (Октябрьский проспект, д. 17) псковский «Ленфильм-клуб» покажет фильм о Великой Отечественной войне «Торпедоносцы», сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия. В просмотре и обсуждении фильма примет участие исполнитель одной из ролей – командир авиаполка подполковника Фоменко – заслуженный артист РФ Юрий Кузнецов.

Фильм был снят в 1983 году режиссёром Семёном Арановичем по мотивам неоконченной повести Юрия Германа «Здравствуйте, Мария Николаевна». Лётчики-ветераны Великой Отечественной войны называют картину самой реалистичной кинолентой о советской авиации.

Мероприятие пройдёт в рамках открытой в декабре 2017 года по инициативе врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова дискуссионной площадки «Ленфильм-клуб». Вход на мероприятие свободный, но для участия надо зарегистрироваться здесь>>> 

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