9 мая «Ленфильм-клуб» покажет в Пскове фильм о войне

11:58, 02 мая 2018, ПАИ

9 мая в 16:00 в кинотеатре «Победа» (Октябрьский проспект, д. 17) псковский «Ленфильм-клуб» покажет фильм о Великой Отечественной войне «Торпедоносцы», сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия. В просмотре и обсуждении фильма примет участие исполнитель одной из ролей – командир авиаполка подполковника Фоменко – заслуженный артист РФ Юрий Кузнецов.

Фильм был снят в 1983 году режиссёром Семёном Арановичем по мотивам неоконченной повести Юрия Германа «Здравствуйте, Мария Николаевна». Лётчики-ветераны Великой Отечественной войны называют картину самой реалистичной кинолентой о советской авиации.

Мероприятие пройдёт в рамках открытой в декабре 2017 года по инициативе врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова дискуссионной площадки «Ленфильм-клуб». Вход на мероприятие свободный, но для участия надо зарегистрироваться здесь>>>