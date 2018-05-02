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Общество

В Пушкинском заповеднике отпразднуют Юрьев день егорьевской кашей и балабкой

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» к старинному крестьянскому празднику - Егорию вешнему - подготовили фольклорную программу «Ягорий-свет». Как сообщила корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе заповедника Лидия Токарева, авторы музейного «егорьевского» сценария при его создании использовали фрагменты из произведений Пушкина, а также традиционные, в том числе и записанные в Псковской области, песни и наигрыши, другой обрядовый фольклорный материал, приуроченный к этому дню.

Напомним, что именно на Егория вешнего (иначе - Юрьев день) на Руси проводили обряд первого выгона перезимовавшего скота на пастбища, а ещё собирали лечебные травы, устраивали ритуальные трапезы и так далее. По Владимиру Далю «Юрий — праздник пастухов: их… кормят в поле мирскою яичницей. На Егория пастуха окачивают, чтобы во всё лето не дремал».

По календарю церковная «память Великомученика Георгия Победоносца», равно и крестьянский «Егорий» приходится на 6 мая. Однако в «Пушкинской деревне» в Бугрово праздновать начнут уже 4 мая (это пятница); последние прокаты фольклорной программы намечены на 8 мая. Гостей вовлекут в хороводы и «игрища», угостят приготовленной по старинному рецепту егорьевской кашей и балабкой.

Подробности проведения Егория Вешнего в пушкинском Бугрово можно узнать здесь>>>  

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