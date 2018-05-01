Два легковых автомобиля столкнулись в Великолукском районе утром 2 мая
Сегодня, 2 мая, в 7:30 поступило сообщение о ДТП с участием двух легковых автомобилей в Великолукском районе на 467-м километре трассы М-9. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, для ликвидации ДТП привлекались 3 человека, 1 единица техники.
Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.