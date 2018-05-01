Пожары произошли ночью 2 мая в Локнянском, Себежском и Гдовском районах

09:07, 02 мая 2018, ПАИ

2 мая в 1:47 в ГУ МЧС России по Псковской области поступило сообщение о возгорании нежилого дома на улице Печатникова в Гдове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.

В 2:06 в поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Глухарево Себежского района. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек.

4:43 произошло возгорание жилого дома в деревне Башово Локнянского района. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.

Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.