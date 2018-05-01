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Политика

Никол Пашинян призвал своих сторонников блокировать все дороги Армении‍

Лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян призвал госслужащих страны к всеобщей забастовке, а своих сторонников - к тотальной акции гражданского неповиновения, включающей перекрытие улиц и дорог, сообщает РИА Новости. Это произошло после того, как большинство депутатов Национального собрания не проголосовало за избрание его на должность премьер-министра. За Пашиняна проголосовали 45 депутатов, тогда как для избрания были необходимы голоса 53.

По словам оппозиционера, требования протестующих – «избрание премьером кандидата от народа».

Также сообщается, что кандидатура Никола Пашиняна будет вновь выдвинута на пост премьера Армении.

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