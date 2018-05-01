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Российский Су-27 перехватил американский самолет над Балтийским морем

Российский истребитель Су-27 перехватил американский противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon в небе над Балтийским морем, пишет газета «Известия» со ссылкой на телеканал CNN.

Телеканал, в свою очередь, ссылается на «военные источники». По мнению собеседников CNN, сближение Су-27 с самолетом ВМС США было «непрофессиональным», а расстояние между воздушными судами составило около 6 метров.

В ВМС США отказались комментировать информацию об инциденте.

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