В США хотят создать посвященный «Симпсонам» парк развлечений

17:45, 02 мая 2018, ПАИ

Создатель «Симпсонов» Мэтт Грейнинг хочет открыть посвященный мультсериалу тематический парк, пишут «Известия».

В интервью телеканалу USA Today он заявил: «Нам нужен собственный тематический парк». «Нужна статуя Гомера высотой 600 футов (183 м) в центре тематического парка... Чтобы кушать прямо в его голове», - сказал Грейнинг.

Отметим, что «Симпсоны» являютсясамым продолжительным мультсериалом в истории американского телевидения, идущим в прайм-тайм. Впервые герои появились в 1987 году. 29 апреля был показан 636-й эпизод шоу.