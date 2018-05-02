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Общество

День памяти Блаженной Матроны Московской отмечается 2 мая

2 мая отмечается память блаженной старицы Матроны, святой Русской православной церкви, сообщает портал Calend.ru. Матрена Дмитриевна Никонова родилась в 1881 году в деревне Себино Тульской губернии и от рождения была незрячей. Согласно житию, она уже в восемь лет лечила больных и предсказывала будущее людям. В возрасте 18 лет у девушки отнялись ноги.

Матрена Дмитриевна скончалась 2 мая 1952 года. Матушку похоронили на Даниловском кладбище в Москве; позже ее могила стала местом паломничества. В 1999 годе Матрену канонизировали. Сегодня святая Матрона — одна из самых любимых в народе святых. На ее могилу ежегодно приезжают тысячи паломников. Святой Матроне молятся об излечении от болезней, о здоровье близких. Многие верующие ласково называют старицу Матронушкой.

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