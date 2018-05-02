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Общество

Псковская Росгвардия напоминает график приема в центре лицензионно-разрешительной работы

Прием граждан и юридических лиц по вопросам предоставления государственных услуг, осуществляется в Центре лицензионно-разрешительной работы Отдела Росгвардии по Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства. Центр расположен по адресу: Псков, ул. Н. Васильева д. 77 (вход с левого торца здания).

График приема граждан и юридических лиц для получения государственных услуг:

По вопросам оборота нарезного, гладкоствольного оружия и оружия самообороны: вторник, четверг с 09:00 до 12:30; с 14:00 до 18:00.

По вопросам, частной охранной и детективной деятельности: понедельник, среда с 09:00 до12:30; с 14:00 до 18:00;

По проведению государственной дактилоскопической регистрации: пятница с 09:00 до 12:30;

Дополнительные дни приёма по вопросам оборота нарезного, гладкоствольного оружия и оружия самообороны: 1-я и 3-я субботы месяца с 09:00 до 12:30;

Предварительная запись по оказанию государственных услуг: по обороту оружия - тел. (8112) 73-41-15; по частной охранной и детективной деятельности - тел. (8112) 73-41-16.

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