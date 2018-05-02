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Общество

Сотрудники МЧС провели профилактический рейд в Стругокрасненском районе

Сегодня, 2 мая, сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам в целях обеспечения пожарной безопасности проведено профилактическое мероприятие на территории поселка Струги Красные.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, мероприятие было проведено в рамках профилактических операций «Лето», «Отдых» и «Антипал» по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период, а также соблюдения требований пожарной безопасности в быту, содержания территорий прилегающих к лесным массивам, разведения костров и открытого огня.

В ходе мероприятия был осуществлен подворовой обход домовладений, проведено собрание граждан, проведены противопожарные инструктажи. Распространены среди населения, а также размещены на информационных стендах поселка и остановках общественного транспорта листовки на противопожарную тематику.

Гражданам напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, доведена обстановка с пожарами на территории Стругокрасненского района, основные причины пожаров. Разъяснены меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности.

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