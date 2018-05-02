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Общество

Великолукская полиция разыскивает Владимира Уткина

Сотрудниками  ОМВД России по городу Великие Луки разыскивается  пропавший без вести  Уткин Владимир Павлович, 1953 года рождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, он проживал в Великих Луках в доме по улице Энгельса и покинул место жительства 27 апреля 2017 года. До настоящего времени его местонахождение не установлено. В последний раз его видели в Великих Луках 27 апреля около 11 часов возле драмтеатра.

Приметы: на вид 60-65 лет, плотного телосложения, лицо смуглое прямоугольной формы, волосы прямые светло-русые.

Был одет в камуфлированную куртку синего цвета, черную вязаную шапку, черные джинсы и резиновые сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении  В. П. Уткина, просят  обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (811-53) 5-27-94  или  02.

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