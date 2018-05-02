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Общество

В Пскове состоялся юбилейный концерт хореографического ансамбля «Лада»

Сегодня, 2 мая, в городском культурном центре Пскова состоялся юбилейный концерт народного самодеятельного коллектива хореографического ансамбля «Лада», посвящённый 35-летию со дня образования.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, от имени главы Пскова и Псковской городской Думы юбиляров поздравил депутат Валерий Тюменцев: «Для творческого коллектива долголетие - это показатель народной любви. Сегодня ансамбль «Лада» прочно занял свое место в танцевальной жизни города и области. Яркие выступления артистов никого не оставляют равнодушными, они трогают до глубины души. У вас есть свой зритель, ваши концерты неизменно собирают полные залы. Вы вносите достойный и важный вклад в музыкально-культурное и педагогическое наследие нашего города».

Валерий Тюменцев пожелал коллективу новых открытий и свершений, сохранения своего сценического облика, горения в искусстве и вручил художественному руководителю ансамбля «Лада» Нине Княжецкой Почётную грамоту Главы муниципалитета и подарок.

Также тёплые слова прозвучали от представителей областных и городских органов культуры и образования, от поклонников коллектива.

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