Назначен прокурор Пушкиногорского района
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации советник юстиции Павел Михайлов в порядке ротации назначен на должность прокурора Пушкиногорского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Павел Михайлов проходит службу в органах прокуратуры региона с 25 августа 2009 года. До указанного назначения он занимал должность прокурора Бежаницкого района.
В областной прокуратуре отметили, что Павел Михайлов зарекомендовал себя дисциплинированным, трудолюбивым, инициативным, квалифицированным прокурорским работником. Женат, воспитывает дочь. За примерное исполнение служебных обязанностей его неоднократно поощрял прокурор области.
Исполнение обязанностей прокурора Бежаницкого района возложено на заместителя прокурора муниципального образования юриста 1 класса М. Петрову.