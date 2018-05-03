Псковские прокуроры примут граждан в отделениях многофункционального центра
Прокуроры примут граждан в отделениях многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
График приема граждан работниками прокуратуры Пскова:
Татьяна Прозорова – 3 мая
Станислав Горовацкий - 10 мая
Диана Мурина – 17 мая
Ирина Гиацинтова – 24 мая
Татьяна Белова – 31 мая
График приема граждан работниками прокуратуры города Великие Луки:
Юлия Кутнякова – 3 мая
Елена Иванова – 10 мая
Надежда Прокофьева – 17 мая
Ирина Танцерева – 24 мая
Татьяна Лащенко - 31 мая
Приёмы пройдут с 9:00 до 12:00. Многофункциональные центры расположены по адресам: город Псков, улица Белинского, 77а и город Великие Луки, улица Ставского, 70.