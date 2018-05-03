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Общество

Псковские прокуроры примут граждан в отделениях многофункционального центра

Прокуроры примут граждан в отделениях многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

График приема граждан работниками прокуратуры Пскова:

Татьяна Прозорова – 3 мая

Станислав Горовацкий  - 10 мая

Диана Мурина – 17 мая

Ирина Гиацинтова – 24 мая

Татьяна Белова – 31 мая

График приема граждан работниками прокуратуры города Великие Луки:

Юлия Кутнякова – 3 мая

Елена Иванова – 10 мая

Надежда Прокофьева – 17 мая

Ирина Танцерева – 24 мая

Татьяна Лащенко - 31 мая

Приёмы пройдут с 9:00 до 12:00. Многофункциональные центры расположены по адресам: город Псков, улица Белинского, 77а и город Великие Луки, улица Ставского, 70.

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