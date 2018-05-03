Минздрав предложил ввести штрафы за завышение цен на лекарства

09:13, 03 мая 2018, ПАИ

Министерство здравоохранения предложило штрафовать аптекарей и производителей лекарств, которые завышают цены на жизненно важные лекарственные препараты (ЖВЛП). Как пишет газета «Известия», должностных лиц предлагается штрафовать на 50 тыс. рублей, а юридических - на сумму двукратной излишне полученной выручки.

Проект федерального закона о штрафах уже подготовлен.

В список ЖВЛП входят более 700 лекарств от аскорбиновой кислоты и парацетамола, до новейших противоопухолевых препаратов. Цены на них регулирует государство, но в ходе проверок Генпрокуратуры в предыдущие годы были выявлены завышение цен на данную категорию лекарств по всей России. При этом штрафов за это до сих пор не предусмотрено.

По словам гендиректора акционерного общества «Аптека Венера» Елены Гавриловой, аптеки не завышают цены на эту категорию препаратов намеренно.