За хранение и сбыт самогона палкинская пенсионерка отправилась на обязательные работы

09:35, 03 мая 2018, ПАИ

Палкинскую пенсионерку осудили за изготовление и хранение самогона, сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.

В ходе изучения материалов уголовного дела суд установил, что в ноябре 2017 года 62-летняя жительница Палкинского района без применения должной процедуры очистки изготовила самогон, который хранила у себя дома с целью дальнейшей реализации, что и сделала 27 ноября 2017 года.

Как пояснили в прокуратуре, согласно заключению санитарно-эпидемиологической судебной экспертизы, самогон содержал сивушные масла: пропанол, бутанол, изоамиолол, ацетон, изобутанол, которые превышают допустимые нормы.

В ноябре 2016 года пенсионерку привлекли к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Осужденной назначили наказание в виде 120 часов обязательных работ.