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Экс-директор бежаницкого предприятия осужден за растрату

Бывший директор одного из муниципальных предприятий Бежаницкого района признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ (растрата с использованием служебного положения). Как сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре, мужчина лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с административно-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью, сроком на 1 год 6 месяцев.

В суде установлено, что в марте 2015 года по результатам рассмотрения административных материалов Управлением Роспотребнадзора по Псковской области директор предприятия был привлечен к административной ответственности по статье  8.2 (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами) и части 2 статьи 8.42 КоАП РФ (нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе). Ему назначили штрафы в размере 10 и 11 тысяч рублей соответственно, и в марте нарушитель уплатил их с расчетного счета предприятия.

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