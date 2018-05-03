Праздник фронтовой поэзии состоится 4 мая в великолукской деревне Борки

10:58, 03 мая 2018, ПАИ

Традиционный праздник фронтовой поэзии пройдет 4 мая у Борковского литературно-художественного музея в Великолукском районе. Фронтовые песни и стихи накануне Дня Победы зазвучат здесь в 34-й раз. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

На праздник приедут поэты и писатели из Московской, Тверской и Псковской областей, учащиеся школ, делегации из соседних районов, а также официальные лица. Кроме того, в музыкально-поэтической программе примут участие актеры и молодежная студия Великолукского драматического театра, артисты из Белоруссии, лауреаты всероссийских вокальных конкурсов. Мероприятие начнется в 11:00 с литии и возложения цветов на братском захоронении «Скорбящая» в деревне Борки.

Ведущий праздника поэзии — известный писатель, литературный критик, член президентского совета по культуре и союза писателей России, академик академии российской словесности, лауреат патриаршей премии в области литературы и других литературных премий Валентин Курбатов. Инициатором праздника фронтовой поэзии был писатель, фронтовик, лауреат Ленинской и Государственной премий Иван Васильев.

Добавим, организатор мероприятия — администрация Великолукского района при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре.