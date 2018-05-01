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Политика

В России может появиться уголовная ответственность за исполнение санкций США

В России могут ввести уголовную ответственность для компаний, которые исполняют санкции США. Такую инициативу готов поддержать Совет Федерации, сообщил  заместитель председателя Совфеда Евгений Бушмин газете «Известия».

Также о внесении поправок в уголовный кодекс говорил глава комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. По его словам, санкции США и других стран направлены на сдерживание развития России и нарушение прав российских физических и юридических лиц, и если на территории страны кто-то следует этим санкциям, то  за это должна быть ответственность.

Издание отмечает, что если предложение будет принято, то оно может стать серьезным инструментом для давления на представителей американского бизнеса. Меры могут коснуться операторов сотовой связи, банков и крупных сетевых компаний, которые, например, не работают в Крыму.

Ранее за введение ответственности за исполнение санкций США высказался спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, который подчеркнул, что в России все должны жить по российским законам.

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