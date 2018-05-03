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Минкомсвязь России не исключает, что меры блокировки могут коснуться мессенджера Viber

Глава Министерства связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров не исключил, что меры блокировки могут коснуться мессенджера Viber, если у Федеральной службы безопасности будут проблемы с получением ключей шифрования, пишет ТАСС.

«Это вопрос к Федеральной службе безопасности, потому что полномочия в части таких специфичных вопросов исполнения приказа по предоставлению ключей шифрования, это полномочия ФСБ. Если у них будут проблемы с предоставлением ключей шифрования, то они так же могут обратиться в суд и получить аналогичное судебное решение», - сообщил Николай Никифоров, отвечая на вопрос, затронет ли блокировка Viber по аналогии с блокировкой Telegram.

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