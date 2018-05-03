Депутаты выслушают псковичей в общественной приемной «Единой России» в мае

11:09, 03 мая 2018, ПАИ

В мае депутаты Псковского областного Собрания традиционно проведут встречи с гражданами в региональной общественной приемной «Единой России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного отделения партии.

Так, 15 мая можно обратиться к руководителю фракции «Единой России» и первому вице-спикеру регионального парламента Виктору Антонову. На следующий день псковичей готов выслушать народный избранник Анатолий Тиханов.

22 мая в вопросах заявителей будет разбираться парламентарий Лидия Драгунова. 23 мая просьбы псковичей рассмотрит депутат Владимир Яников, 29 мая – его коллега Алексей Васильев.

24 мая прием граждан проведет председатель областного Собрания Александр Котов. 30 мая возможные решения проблем псковичей предложит вице-спикер Юрий Сорокин.

Также в этом месяце в партийной приемной планируют работать депутаты Псковской городской Думы: Сергей Мусиенко – 8 мая, Валерий Тюменцев – 10 мая, Эдуард Белов – 15 мая, Григорий Стороненков – 16 мая, Владимир Воробьев – 17 мая, Дмитрий Барабанов – 23 мая, Елена Полонская – 24 мая. Руководитель фракции «Единой России» в ПГД Денис Иванов встретится с заявителями 22 мая.

Встречи депутатов областного Собрания с псковичами пройдут в указанные дни с 10:00 до 13:00, депутатов городской Думы – с 14:00 до 17:00. Предварительная запись возможна по телефону в Пскове: 66-25-12.