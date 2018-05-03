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Общество

25-летие со дня основания отметит псковский хоспис 17 мая

17 мая псковский хоспис имени святой Марфы-Марии отметит 25 лет со дня основания. Об этом Псковскому агентству информации сообщила председатель городской общественной организации «Круг друзей ГУЗ «Хоспис имени святой Марфы-Марии» Ольга Друганова.

В честь юбилея в Городском культурном центре Пскова состоится праздничный концерт, он начнётся в 17:00. В этот день будут чествовать сотрудников хосписа. В концертной программе примут участие лучшие творческие коллективы города, в том числе ансамбль «Сказ» имени В. Румянцева, церковный хор Троицкого собора и духовой оркестр псковского детского дома.

Кроме того, планируется озеленить территорию хосписа.

Отметим, хоспис имени святой Марфы-Марии, рассчитанный на 35 коек, существует с 17 мая 1993 года. Он одним из первых в России включился в хосписное движение в России. В 2002 году постановлением Псковской городской Думы хоспису было присвоено имя святой Марфы-Марии, внучки князя Александра Невского и супруги князя Довмонта - известной псковской благотворительницы.

В настоящее время в хосписе имени святой Марфы-Марии оказывают медицинскую и духовную помощь инкурабельным больным, преимущественно онкологического профиля, а также одиноким пациентам после перенесенных инсультов, тяжелых травм и других заболеваний. В 2015 году при псковском хосписе начала действовать выездная патронажная служба паллиативной медицинской помощи на дому. Она обслуживает в среднем 140 пациентов в месяц.

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