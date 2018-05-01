Правительство России запустит пилотный проект интернет-агрегатора госзакупок

11:15, 03 мая 2018, ПАИ

Правительство России приняло решение о реализации пилотного проекта по созданию информационного ресурса для госзакупок малого объема – единого агрегатора торговли. Как сообщается на сайте кабмина, соответствующие распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Реализация пилотного проекта предполагается с 1 июля на добровольной основе в отношении закупок для государственных и муниципальных нужд малого объема, а на обязательной основе в отношении госзакупок федеральных органов исполнительной власти – с 1 ноября», – говорится в сообщении.

Цель принятого решения – расширить возможности субъектов предпринимательства предлагать свои товары, работы, услуги государственным заказчикам.

Размеры закупок малого объема ранее составляли до 100 тыс. рублей, до 200 тыс. рублей и до 400 тыс. рублей в зависимости от их целей. «Функция агрегатора торговли - обеспечивать взаимодействие поставщиков товаров, работ, услуг, размещающих свои предложения, с госзаказчиками, – отмечается в сообщении. – Используя агрегатор торговли, заказчик сможет выбирать наиболее качественный товар по оптимальной цене».

К агрегатору торговли будут допущены заказчики, зарегистрированные в единой информационной системе в сфере закупок. Агрегатор торговли будет обеспечивать недискриминационный доступ при размещении предложений потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с использованием, в том числе, других информационных систем.