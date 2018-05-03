Летнюю площадку для детей из неблагополучных и неполных семей организует Псковский Красный Крест

12:14, 03 мая 2018, ПАИ

Псковский Красный Крест в рамках программы «Социальная защита детей» организует оздоровительную летнюю площадку для своих подопечных. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.

В этом году планируется организовать летние оздоровительные площадки для детей из неблагополучных, неполных семей, а также для семей, где родители не имеют возможности найти работу. В июне площадка будет работать на базе Чихачёвской средней школы и Красногородской средней школы, в августе - на базе Новоржевской средней школы.

В связи с ограниченными финансовыми возможностями в этом году Псковский Красный Крест может принять в летнюю оздоровительную площадку лишь 60 детей и оплатить по 175 рублей в день на одного ребенка, вместо 100 детей в 2017 году. Кроме предоставления горячего питания, добровольцы проекта организуют познавательные игры для расширения кругозора детей и подростков целевой группы. Дети получат знания об основах личной гигиены и здоровом образе жизни. В программу оздоровительного лагеря будут включены множество различных спортивных программ и развлечений.

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Псковичей и гостей города приглашают стать финансовыми попечителями оздоровительной летней площадки Красного Креста и помочь детям из семей, чей доход составляет от 200 до 1500 рублей на одного человека. Для открытия еще одной смены из 20 человек необходимо собрать 75 тыс. 500 рублей.

Денежные взносы можно внести наличными, передав в бухгалтерию офиса Красного Креста по адресу: 180004, Псков, улица Советская, дом 85; или перечислить на расчетный счет регионального отделения с пометкой «СЗД - ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ!»:

р/с:40703810351000001184

к/с: 30101810300000000602

банк: Псковское отделение №8630 ПАО «Сбербанк» г. Псков

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